¿Metieron la pata? Los actores de "ATAV" adelantaron el final sin querer

El rodaje de “Argentina, tierra de amor y venganza” terminó hace unas semanas y todos los trabajadores del ciclo comenzaron a tomarse sus merecidos descanso. El final en la pantalla chica de la tira será el viernes 27 de este mes.

Adrián Suar contó que espera en el 2020 realizar una segunda temporada de la exitosa novela, solo que 20 años más tarde: situada en los años ´60, pero al parecer no podrán participar todos los personajes ya que en las próximas semanas algunos pueden quedar en el camino.

Pese a que falta para el final de esta temporada, los actores se equivocaron y revelaron algunos detalles sobre sus personajes. Por ejemplo, Gonzalo Heredia publicó una foto de su personaje “Aldo Moretti” mal herido. Entonces se puede entender que el italiano participará de la "batalla final”, ya que se sabe que la muerte de Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) fue un "fake" y el villano reaparecerá buscando su ansiada venganza.

"Me gusta esto de que el galán no sea siempre éxito. Me aburre mucho contar un personaje viril, me gustan más los personajes en los que les cuestan las cosas. Me gusta que el personaje tenga sombras y luces. Me gusta que las historias de amor cambien, me gusta contar una historia de amor de época, pero con la mirada de esta era", respondió Heredia sobre su personaje.

Otro que adelantó sin querer el final de su personaje fue Matías Mayer. El actor contó que se pondrá un esmoquin y puede ser para dos cosas: Si se vistió así para casarse con Lidia Morel, el personaje de Minerva Casero. O, se lo puso para asistir al funeral de sus compañeros de la banda.

Además, Mayer contó: "Les dije a los autores que los odio", en clara disconformidad con lo que comenzará a suceder en la novela. "Me he puesto esmoquin, pero no puedo decir para qué. También puede que haya conflictos internos en la banda. Va a haber angustia, va a haber de todo. Los últimos cien metros van a ser de mucha intensidad", dijo en una entrevista radial.

Finalmente, todo el mundo espera la resolución del triángulo entre los personajes de Delfina Chaves, (Lucía Morel) Albert Baró (Bruno Salvat) y Malena Sánchez (Frencesca Moretti).

"Queríamos que la última etapa de Brunia sea más realista. Se corrió el problema de Torcuato, que era una historia más de cuento. Ahora está el tema de que Bruno rearmó su vida con otra persona, pero todavía quiere a Lucía y ahí hay un triángulo difícil de romper", reconoció Leo Calderone, uno de los guionistas de la serie a Big Bang! news.

"Bruno puede amar mucho a Lucía y la puede amar y lo puede decir, pero él tiene un compromiso de lealtad con Francesca. La lealtad también es una forma de amor. Hay que dejar de desmitificar el amor romántico como la única forma de amor posible. No es que no la quiera a Francesca y va a haber muchas escenas de esto al respecto. No es que él no la quiera a Francesca, la quiere de otra manera; con el respeto y con lealtad", explicó Carolina Aguirre, la otra guionista, a ese portal.

Pero, en este sentido, puedo aparecer la venganza de Torcuato. En algunos capítulos más la manda sabrá que no se murió y volverá por a lastimar a sus enemigos Aldo y Bruno: ¿Irá trás Lucía (que podría volver a estar embarazada) y Francesaca? Fue el propio Vicuña quien adelantó que estos 10 últimos capítulos serán “apasionantes”.

"Es muy fuerte todo lo que sucede con los personajes. Habrá sorpresas que el público no va a poder creer. Estoy seguro de que quienes nos siguen van a disfrutar. El final estará a la altura de lo que fueron estos meses", dijo el chileno.

"En este programa es tan indisoluble la venganza y el amor vienen como muy de la mano. Aparte, son como muchas venganzas e incluso los villanos creen que tienen derecho a vengarse. Así que luego de su caída, Torcuato renacerá y sentirá que tiene que vengarse él también. Hay algo de la venganza que va a ir hasta el final y está muy atado a la historia de amor", adelantó Leo Calderone.