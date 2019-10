A dos meses de su casamiento: Mónica Farro atraviesa una fuerte crisis con su pareja

Mónica Farro se casó con su entrenador Leandro Herrera luego de dos años de relación, pero a dos meses del enlace la pareja atraviesa una fuerte crisis. La vedette admitió el conflicto y aseguró que al casarse “las cosas cambian” pero -por el momento- no piensan divorciarse.

Mónica conoció a Leandro en el gimnasio hace 4 años y estuvieron dos de novios antes de dar el sí. El casamiento fue bastante criticado en las redes porque fue todo de “canje” y la actriz lo justificó afirmando que de no ser así no hubiera tenido su boda soñada.

Al volver de la luna de miel, las cosas comenzaron a complicarse en la convivencia entre la flamante pareja y cayeron en una fuerte crisis. "Si es verdad que estamos viviendo una crisis, pero es como la que le puede suceder a cualquier pareja... Te casas y cambian las cosas, cuando estás de novio dejas de verte por un tiempo pero cuando compartís la casa es todo diferente por eso ahora se mudó de dormitorio, cosa que últimamente está pasando seguido. Yo me casé con amor y no me voy a divorciar... Por lo menos no hoy. Siento que este es un momento en el que me estoy encontrando conmigo misma", contó Farró a “Intrusos”, América TV.