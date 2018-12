Mery del Cerro, tras su descargo: "Siento que me levanté con mucha más fuerza"

Thelma Fardin contra Mery del Cerro confesó en el Luego de todo lo sucedido en torno al denuncia decontra Juan Darthés , quien la habría violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, en 2009,confesó en el Bailando que había sido abusada a los 11 años.

Hoy, tras la gran confesión, Del Cerro se mostró aliviada, según contó en el ciclo que conduce, Los Especialistas del Show.

"Ayer luego de 22 años de no poder contarlo, me salió animarme a decirlo. Estos últimos dos días fueron muy duros, todo lo que había tapado mucho tiempo se me vino encima", arrancó María.

"Creí y creo que era y es el momento, no callarlo más, poder contar y soltar. A raíz de eso miles y miles de mensajes me mandaron contando que ellas también lo sufrieron. Contarlo sana el dolor y concientiza, y es este punto donde me sentí obligada de hacerlo público. Hoy, siendo mamá, veo la importancia de cuidar y prevenir para que ninguna más sufra abusos", expresó en relación a su hija Mila.

"Si era el lugar o no, no lo sé. Me salió así", concluyó.

