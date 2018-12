Mery del Cerro reveló quiénes la abusaron sexualmente de niña

Thelma Fardin contra Juan Darthés dejó la puerta abierta para que otras mujeres cobraran fuerza y valor para contar su propia historia. Las declaraciones decontradejó la puerta abierta para que otras mujeres cobraran fuerza y valor para contar su propia historia.

Anoche, en el Bailando, luego de realizar su coreografía, Mery del Cerro explotó y reveló que sufrió abuso sexual a los 11 años.

Esta tarde, en Los Especialistas del Show, programa que co conduce junto a Marcelo Polino, la rubia brindó más detalles al infierno que le tocó atravesar a los 11 años.

"No fue violación, me pareció muy importante aclarar eso. Sí fue abuso, sí fue manoseo. Fue por dos encargados de dos edificios donde yo viví. Donde uno es chiquito y no sabe lo que está haciendo", arrancó a contar.

"En ese momento, ese encargado tenía un hijito chiquito, a mí me encantaban los niños, yo conocía a la mujer del encargado y era como ir a jugar con el chiquito. Fue en esa circunstancia que un par de veces me llevó al sótano, que estaba oscuro, con el chiquito. Con la excusa de ir con el chiquito a ir a buscar no sé qué y me apoyó y...".

¿Por qué no se lo pudo contar antes a sus padres?, le preguntó Fernanda Iglesias: "Porque fue algo que borré de mi cabeza. Como tampoco sé qué me pasó que después de lo de Thelma pude hablarle a Meme después de 9 años, que jamás se lo había contado a él ni a ningún exnovio que tuve. Obvio que eso a nivel sexual me trajo inhibiciones. Fue algo que me surgió contárselo. Por eso fueron dos días en los que realmente me temblaba el cuerpo y sentía frío en las manos, sentía que no estaba bien. Ayer cuando bailé no estaba bien. Me pasó contarlo de la manera en que lo conté porque fue así", concluyó.

Mirá el video!

