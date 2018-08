Mery del Cerro enfureció a Silvina Escudero con una pregunta

, cando eran novios, resurgió días atrás en Los Especialistas del Show, donde los ex tortolitos se reencontraron luego de mucho tiempo y La versión sobre el supuesto test de embarazo con el que Silvina Escudero habría querido retener a Lucas Velasco o eran novios, resurgió días atrás en, donde los ex tortolitos se reencontraron luego de mucho tiempo y Fernanda Iglesias planteó la pregunta que sacó a relucir la mejor cara de la morocha y el conductor.

Pero este jueves, el interrogante continuó en el mismo programa, pero de la mano de María del Cerro, quien acicateó mordazmente a la Escudero.

"¿Coincide con el embarazo de tu hermana, Vanina?", dijo Mery, dando a entender que en aquella oportunidad, la morocha le había plantado, a Lucas, la prueba de fertilidad de su propia hermana.

Silvina, salió al cruce: "No estuve con él mientras mi hermana estaba embarazada... ¡Cómo voy a tener un test de embarazo de mi hermana!".

Y agregó: "Corté con Lucas hace casi cuatro años. Mi sobrina tiene dos años y mi sobrino cuatro. No, yo no estuve con él con mi hermana embarazada. Igual, Mery, lo que acabás de decir... No, Mery. Mi hermana estuvo cuatro años haciendo tratamientos para quedar embarazada. De mí digan lo que quieran, no me interesa. Esto no es gracioso. Mi hermana tuvo un tema muy delicado para ser madre. Por eso Mery, tu pregunta no...".

