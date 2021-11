Mery del Cerro volvió ser tendencia por su mal desempeño en MasterChef Celebrity

Si bien ya la habían criticado por no saber empanar una milanesa, ahora Mery del Cerro volvió a ser el hazmerreír de las redes ante el nuevo desafío que debieron realizar anoche los participantes en MasterChef Celebrity.

NO PEGA UNA

Mery del Cerro volvió a ser el hazmerreír de las redes ante el nuevo desafío que debieron realizar anoche los participantes en MasterChef Celebrity. Hasta Charlotte Caniggia tuvo un mejor desempeño que la actriz.

Resulta que la noche del miércoles en el reality culinario estuvo dedicado a la comida al aire libre. Por eso para ganar algún beneficio Santiago del Moro anunció que los participantes debían superar un desafío en duplas.

El objetivo: armar una carpa. La primera pareja que la armase correctamente sería la ganadora. Así fue, salvo Tomás Fonzi que al tener medalla de la semana pasada no tuvo que ponerse a prueba, las parejas fueron: el negro Héctor Enrique y la Tigresa Acuña , Paulo Kablan y Charlotte Caniggia; y Juariu y Mery del Cerro .

Si bien la única dupla que logró cumplir y superar el desafío fue la de Kablan y Caniggia, los otros dos equipos hicieron agua por todos lados y no lograron poner más que un par de varillas. Pero los usuarios de Twitter se la agarraron nuevamente con Mery del Cerro, quien ya había dado muestras de sus pocas aptitudes para las tareas cotidianas. Así, con apenas 10 minutos de programa al aire los memes no se hicieron esperar. "Si Mery del Cerro no sabía empanar una simple milanesa, imaginate armar una carpa", pudo leerse desde la cuenta @lBrunoq.

Otro de los dardos más agresivos hacia Mery del Cerro que pudo leerse desde la red social del pajarito fue "Mery del Cerro no sabe hacer milangas, no sabe armar una carpa y nosotros no sabemos cómo joraca llegaste a programa rubia hueca".

Así como también hubo otros memes más generales destinados a todos los participantes, como el de la usuaria @Erikaartin_ que con fotos de uno de los jurados riéndose, Damián Betular, se limitó a postear "jajajajajaj los chicos armando la carpa".

Así, luego de pasado el tiempo destinado al armado de la carpa, la única dupla que logró el objetivo fue la de Paulo Kablan y Charlotte Caniggia, quien había confesado que jamás en su vida había hecho tal cosa. Pero su compañero destacó que la hermanita de Alex Caniggia supo escuchar muy bien las indicaciones y cumplirlas para lograr superar la prueba. Igualmente, al final del programa la morocha se llevó el delantal gris.