Mery del Cerro se prepara para dar a luz en cuarentena: "Estoy transitando la semana 37 y sé que..."

Embarazada de 37 semanas, Mery del Cerro sabe que Cala puede nacer en cualquier momento. A punto de dar a luz, y en medio de la cuarentena total por el coronavirus, la modelo contó que analizó la posibilidad de parir en su casa

“Yo lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, con mucha paz. Soy una persona bastante controladora y creo que esto nos pasó por arriba a todos y no podemos controlar nada. Estoy de 37 semanas, a partir de este momento, puedo parir en cualquier momento. Me apoyo mucho en la gente que tengo a mi alrededor, en mi obstetra. Me informo de lo que está pasando, pero me siento con fe y tranquila. Evidentemente esto tenía que pasar en el mundo, por aprendizaje o por otros factores, y me toca transitarlo embarazada, a punto de parir. Confío en Dios que va a ser lo mejor que tenga que ser”, señaló Mery en una entrevista que brindó desde su casa para "Hay que ver".

Luego contó que junto a su pareja, Meme Bouquet están analizando cómo resolver el tema de las visitas una vez que nazca: "La Clínica Suizo Argentina está libre de coronavirus y yo voy a ir a parir ahí. Se están teniendo muchos cuidados. Ahí está restringido todo tipo de visitas. Mis papás, como los de Meme, están ansiosos por la llegada de la beba, pero habrá mucho tiempo para que vayan a conocerla. Y Mila, que tiene 4 años y medio, cuando nazca la beba va a ser un tema... Quizás no le contamos que nació, porque ella va a querer venir con nosotros y esa situación no va a darse, con todo lo que estamos viviendo”.

Entonces, la panelista Marcela Coronel preguntó: “¿En ningún momento pensaste parir en tu casa?”.

“La semana pasada, cuando todo esto se puso heavy, Meme, por su cuenta, habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. ‘Quiero saber, en caso de que colapsen todas las clínicas, ¿si existe la posibilidad de de parir en casa?’. Mi obstetra le dijo ‘quedate tranquilo que tengo todos los instrumentos para eso, pero no creo que lleguemos a esa situación'. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Mi prioridad es que nazca en la Suizo, pero Meme se quiso cubrir ante una emergencia saber qué hacer”, contó Mery.

