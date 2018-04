Mercedes Scápola bancó a Calu Rivero por su denuncia contra Juan Darthés

Mercedes Scapola forma parte del elenco de Simona junto a Calu Rivero, tras las denuncias de acoso realizadas por la modelo contra el galán. forma parte del elenco dejunto a Juan Darthés , pero ese detalle no le impidió a la actriz fijar su postura a favor detras las denuncias de acoso realizadas por la modelo contra el galán.

"Es un tema muy difícil, para Darthés y para cualquier persona que esté en esa situación o de cualquier tipo de acoso: sea sexual, de abuso de poder o lo que sea", arrancó Mercedes.

"Yo, por una condición de género, siempre le creo a una mujer que se siente incómoda", agregó la actriz.

"Para mí tiene que ver con un abuso de poder. No me voy a meter en este caso, pero yo siento que cualquier persona que se siente incómoda y lo dice, es válido. Yo siempre voy a creerlo; ¿por qué no?", concluyó.