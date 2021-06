Mercedes Ninci rompió en llanto en el programa de Mariana Fabbiani: "Me pone mal tanta pobreza"

En la mañana del miércoles, Mercedes Ninci rompió en llanto en "Lo de Mariana" (El Trece) cuando hablaban del incendio en Villa Itatí, hecho que angustió a la periodista.

Mientras hablaban sobre el incidente en donde se prendió fuego un depósito y un comedor que albergaba a una gran cantidad de personas, Mariana Fabbiani notó que Ninci estaba llorando: “¿Qué pasó Merce?, te angustiaste”.

“Perdón, no lloré anoche con Tomi Dente y lloro ahora. Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, dijo Mercedes, con lágrimas en los ojos.

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Disculpenme pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”, añadió Ninci.

Luego, Mercedes apuntó contra la clase política por la incapacidad para encontrar soluciones a este tipo de problemas. “No importa si gobierna unos o gobiernan otros. Nadie trae la solución. Nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que todo lo hagan los políticos porque no lo van a hacer”, indicó.

“Esto que le pasa a Mercedes obviamente lo compartimos todos”, acompañó también conmovida Fabbiani.

