Mercedes Ninci regresó a la televisión y reveló a qué le tenía miedo

Mercedes Ninci se recuperó tras aquella cefalea que sufrió en el finalizado ciclo "Lo de Mariana" y posterior internación por la cual llegó a estar unos días en terapia intensiva.

"Estoy mucho mejor pero por ahora no puedo subir las escalaras de casa para ir a los cuartos de arriba y tampoco puedo manejar, que quedará pendiente para más adelante", precisó Ninci en charla con "Los ángeles de la mañana" hace unos días.

Y remarcó: "No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua. Estoy mejorando mucho. De estar sentada mirando el techo a estar caminando es mucho".

"Sentí que me estallaba la cabeza, fue de golpe. No falté nunca a la radio ni por un resfrío. He tenido una salud bárbara", recordó la periodista.

Lo cierto es que este lunes, Mercedes regresó a un estudio de televisión como invitada especial al ciclo que conduce Ángel de Brito y reconoció lo que le daba miedo de volver a la pantalla.

"Primera vez que vuelvo a la tele desde lo que me pasó. Estoy nerviosa. Le tenía miedo a las luces, pero la médica del Fleni me dijo que las luces no tenía nada que ver con lo que me pasó, por eso no quería volver. Emocionada", explicó.