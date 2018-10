Mercedes Ninci tras quebrarse al aire: "No quiero que vuelvan los K pero tampoco podemos seguir así"

"No fue nada preparado, me salió así del alma", expresó Ninci y detalló el motivo que le generó el enojo estos últimos días: "Vengo con mucha bronca con lo que pasó con los docentes, 50 días de paro en el Nacional Buenos aires. Mis tres hijos van ahí. Hay docentes universitarios que cobran 15 mil pesos. El Ministro de Educación se sentó con los docentes en el día 40 del paro... ¡Si es lo único que tiene que negociar!".

"Lo que pasa es que me angustia la situación que estamos viviendo. Yo estoy todo el día en la calle. ¿Qué esperanza pueden tener los 2 millones de desocupados del país? Hay 30 por ciento de pobres. Si la clase media estamos ahogados qué le queda a una persona que no tiene trabajo. Nos prometieron pobreza cero, que iban a bajar la inflación pero no han hecho nada. Desde el gobierno incentivan la inflación con aumentos en las tarifas luz, gas, agua, transporte, combustibles, peajes, de todo, si el Gobierno no frena este sistema con distintos aumentos todos los días no sé qué va a pasar. Por qué no se proponen no aumentar nada durante todo un mes van a ver cómo cae la inflación. Lo que veo es que tienen que llamar a otros economistas, Lavagna, Pagni, para conversar y pedir consejos. Yo tengo tres laburos muy buenos, lo que cobro siempre lo debo. ¿Qué le queda al que no tiene trabajo y vive en una villa?", añadió Mercedes.





Consultada por su decepción con este Gobierno siendo que fue votante de Cambiemos, Ninci sostuvo: "Nunca le di un cheque en blanco en ningún gobierno, por eso nunca voy a tener un cargo importante, no es mi estilo darle cheque en blanco. Sigo muy crítica de los k, no quiero que vuelvan pero tampoco podemos seguir así, necesitamos nueva gente".

Por último, ante la posibilidad de un cambio radical en la política de Gobierno y una esperanza para el año que le resta a Mauricio Macri, Mercedes sentenció: "Es una vergüenza nos dijeron que eran los mejores pero es un club de amigos. Los conozco a todos, como personas son macanudos, la mayoría... Prometió que iba a terminar con la corrupción y no lo hicieron. Te doy un ejemplo. Néstor Otero tiene arresto domiciliario. Todavía maneja la terminal de ómnibus. Nunca se la sacaron. Yo trabajo en Tribunales y sé que se metieron dentro del poder judicial del mismo modo que los k. Le decíamos a Cristina que manejaba a los jueces a control remoto y ahora es igual. Lo veo todos los días, sé lo que está pasando. A los jueces corruptos no los han sacado, Canicoba Corral era investigado por enriquecimiento ilícito y no pasó nada porque absolvió Gustavo Arribas, titular de la Afi. Los jueces corruptos siguen acá. Oyarbide no es el único, a él le jugó en contra estar en el show pero hay muchos iguales".