Mercedes Ninci sobre la muerte de Natacha Jaitt: "No lo lamento por ella"

Natacha Jaitt, Mercedes Ninci -que había demandado a la actriz por calumnias e injurias- fue picante: "Lo lamento por su hija y su familia, no por ella". Tras enterarse de la muerte de





La mediática apareció muerta esta madrugada en un salón de fiestas de Villa La Ñata, partido de Tigre, y ahora se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas de su deceso. La hallaron semidesnuda, recostada sobre una cama. Y quienes dieron aviso de lo sucedido fueron dos hombres, que estaban junto a ella.





Ninci recordó que este lunes arrancaba "un raid judicial en Tribunales" por todas las causas que Jaitt tenía en su contra ya que no solo debía enfrentar la que ella le había iniciado.





"¿Se acuerdan cuando a ella la detienen el 18 de diciembre?", se preguntó la periodista al ser entrevistada en Radio Mitre. "La detienen por resistencia a la autoridad porque se negaba a tocar el pianito en esa causa que yo le había hecho", explicó.





Diego Latorre y su pareja, la panelista Yanina Latorre luego del recordado escándalo tras la aparición de un video. Otro de los casos que se encargó de recordar Ninci fue el juicio que le habían iniciado el ex futbolistay su pareja, la panelistaluego del recordado escándalo tras la aparición de un video.





"Trabajaba de extorsionadora. La contrataba gente que quería datos de otras personas. Ella tenía que seducir a esa persona y luego apretarla. No es lo mismo una chica de la calle común que se acuesta con un empresario y le dice 'dame tanta guita si no hablo con tu familia' que esta mujer que tenía una llegada increíble a los medios. Generaba un rating impresionante", resaltó. "Había publicado mi teléfono en Twitter y le había dicho a sus seguidores que me atacaran", recordó.