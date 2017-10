Mercedes Ninci habló de la "pelea" con Mariana Fabbiani y sobre su futuro en El Trece

Hace dos semanas, Mercedes Ninci fue separada del programa El Diario de Mariana luego de una fuerte discusión que habría mantenido con la conductora, Mariana Fabbiani . Sucedió el miércoles 11, cuando ya no estaban al aire. Pero el malestar comenzó mientras se emitía el ciclo.

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, desde el canal aseguran que la desvinculación fue por decisión de la productora Mandarina (cuyo director, Mariano Chihade, es el marido de Mariana).

De acuerdo al trascendido, la desvinculación se habría producido tras el cruce que Ninci y Fabbiani tuvieron mientras en el programa se realizaba una entrevista a Ramón, hermano del brujo Manuel, el "sanador" que "ayudó" a la Selección Argentina a clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Y luego de lo sucedido en el programa, Fabbiani y Ninci habrían mantenido una discusión en forma privada. Lo cierto es que Mercedes no seguirá en "El Diario de Mariana" y se barajó la posibilidad de que el año que viene se incorpore a "Los Ángeles de la Mañana".

Lo cierto es que por primera vez, la periodista y panelista habló sobre este tema con este portal: "Con Mariana hablamos en privado, está todo bien y no hay ningún problema", comenzó diciendo Ninci sin querer dar detalles de lo sucedido.

"No voy hablar del tema e igual ya está todo súper aclarado. Es buena la relación. Estoy agradecida y trabajé durante muchos años con ella y todo está bien. No soy de hablar de mí, sé mejor hablar de otros. Todos los que trabajan en el programa son mi amigos y está todo bien", agregó.

Y luego, confirmó que no se incorporará a "Los Ángeles de la Mañana": "No podré estar en el programa de Ángel, eso sí puedo darles la primicia a PrimiciasYa... No puedo por la radio, es la misma hora en la que arde Comodoro Py. A la mañana se me hace imposible. Me encanta Ángel es mi amigo y lo quiero un montón, me re divierto con él pero por el horario no puedo. Si el programa fuese en otro horario no habría problema. Soy empleada en relación de dependencia de Mitre, amo la radio y mi laburo en Comodoro Py, la paso genial y me divierto persiguiendo a todos los corruptos y esa es la hora pico", aclaró.

"Yo soy periodista de alma y trabajo en todos lados, me encantaría trabajar en un diario el año que viene. Extraño el diario, pero soy una periodista que trabaja donde sea, televisión, radio o gráfica", finalizó Ninci.

¡Mirá la entrevista completa!