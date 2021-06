Mercedes Ninci habló del "hombre mágico" que la enamoró

Mercedes Ninci habló con Tomás Dente en el ciclo de entrevistas "Vino para vos" y se refirió a su lado amoroso.

"Pesa la profesión, que nunca tiene fin, y yo tengo cuatro hijos, es muy difícil dedicarle tiempo a una persona", indicó la periodista.

Y agregó: "Nunca me enamoré de alguien famoso por eso nadie se enteró. Me gustan los hombres sencillos. A mi el poder no me interesa, no me voy a buscar a alguien millonario, me aburro".

"No me enamoro fácilmente. El año pasado me re enamoré de un tipo del interior, mágico, con la pandemia se complicó. De chica era más enamoradiza", se sinceró Ninci.

Y cerró: "Es un hombre mágico, de los que hay pocos, sencillo, de campo. Pero ahora no estoy enamorada de nadie, estoy disponible".

Y sobre los rumores de romance con Cristophe Krywonis, señaló: “Él es amoroso, divino, cocina bárbaro. Me divierte mucho su bloque. Yo nunca en mi vida vi un programa de cocina, jamás, porque no me gusta cocinar. Cocino a la noche porque no me queda otra. Y cociné mucho de chica, pero ya de grande estoy cansada. Pero no hay ningún romance, eso para nada”.