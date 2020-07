Mercedes Morán, molesta contra los anticuarentena: “Si fueran hijos míos les...”

La actriz hizo un duro descargo contra las personas que no cumplen con el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista, Mercedes Morán contó desde su perspectiva cómo sobrelleva la situación actual y de que manera la afecta el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

La actriz reflexionó sobre la actualidad y aprovechó para contar su situación personal con su madre internada en un geriátrico.

“Me parece una cosa de enojo. Si fueran hijos míos les pegaría un buen reto. Yo lo haría con alguna de mis hijas si toman esa actitud, no es el caso. No nos estamos refiriendo a movidas políticas. Lo digo en el caso de la actitud honesta de alguna gente que no cree o tiene un grado de libertad que se está coartando”, dijo en una charla para la web de Radio Mitre.

Luego, afirmó: “Yo creo que son personas que tienen miedo, muy atrás de todo eso hay un miedo disfuncional. Eso tratando de alimentar mi lado más paciente. Me genera enojo e indignación la irresponsabilidad”.

“Estoy atravesada por la realidad. Por miles de cosas. Es una cosa de cuestión pública. Hay que ser muy negador. Además, la solidaridad ha aparecido de manera profunda. Además de ser irresponsables, están perdiendo la posibilidad de actuar solidariamente”, agregó.

"Yo tengo a mi madre en un geriátrico. Hace más de dos meses que no la puedo ver. El mundo geriátrico es un lugar de mucho riesgo. Es tal la vulnerabilidad de ese espacio con este virus. Cada vez que suena el teléfono en mi casa es dificil. Tengo a una hija que trabaja en un hospital”, dijo al respecto.

Y cerró: “Nos comunicamos todos los días con el geriátrico. Nos pasan los partes diarios. En esa residencia han decidido internarse todos. El personal no es que va y viene. Se hacen los testeos. Con mi mamá me comunico cuando puedo. Ella está muy confundida, es mayor. No puedo verla. Le mando videitos manifestando mi amor. Es todo muy conmovedor”.

