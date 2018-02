Mercedes Morán: "Me resultó muy conmovedor que todavía el recuerdo de Gasoleros esté tan firme"

"En principio me parece increíble que ya hayan pasado veinte años. Me sorprendió el número. Recibí un WhatsApp de Juan (Leyrado) diciéndome: feliz cumpleaños Roxy. Y ahí empecé a leer las redes y me di cuenta que habían pasado 20 años", comentó en exclusiva Morán.



"Los recuerdos que tengo son hermosos, fue un programa que significó muchísimo. Sé que lo consideran como un hito en la televisión y un programa que de alguna manera inauguró un género, una manera de hacer novela diaria corriéndose de las convenciones y abordar el género del costumbrismo con una verdad y unas historias que generó una empatía increíble".





"Más allá de lo que significó el programa en general, para mí significó muchísimo porque fui muy feliz esos dos años que lo hice porque me permitió acceder a un grado de popularidad que antes no conocía y eso siempre es precioso porque tenés el reconocimiento del público y en algo todavía mucho más personal la posibilidad de tener más posibilidades de elección y participación de mis futuros trabajos", añadió la destacada actriz.

mercedes moran 4.jpg