Mercedes Funes habló de su separación con Nico Vázquez y contó cómo la afectó: "No la pasé bien"

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez fueron novios durante 7 años y se casaron en 2006, pero el matrimonio no llegó al año y se separaron en 2007. El divorcio fue muy mediático ya que había rumores de infidelidad de parte del actor con su actual esposa, Gimena Accardi.

Mercedes rehízo su vida también y se casó con el periodista Cecilio Flematti en 2019. Sin embargo, este fin de semana, invitada a “PH”, Telefe, recordó ese momento triste de su vida y reveló cómo la afectó.

Andy Kusnetzoff preguntó si alguien la había pasado mal por sobreexposición en los medios y Mercedes no dudó en contestar por su separación con Vázquez: "Fue hace muchos años, otra vida".

"Éramos muy chicos y obviamente no la pasé bien, porque no tenía nada que ver con mi cotidianeidad y de un día para el otro salía a comprar queso y había una guardia periodística", comenzó a detallar.

"Me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo", añadió.

"El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo 'oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, señaló.

“Los medios podían buscarme la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran 'está llorando', pero yo no iba a estar llorando sino rascándome el ojo. Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mí. Pero se frena solo si vos no respondés", remarcó la actriz.

"Si vos entendés cuáles son los límites, podés aprender a decir que no y que nadie entre donde vos no querés que nadie entre", dejó como consejo.

"En lo personal transité lo que todas las personas que tenemos uniones, separaciones y la vida continúa", cerró Mercedes Funes.

