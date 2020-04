Mercedes Funes habló sobre la segunda parte de "ATAV": "A la gente la va a hacer muy feliz"

Mercedes Funes habló en “Agarrate Catalina” de Catalina Dlugi por La Once Diez y aseguró que “a la gente le va a hacer muy feliz” el regreso de "Argentina, tierra de amor y venganza".

Al respecto la actriz que interpretó a la villana Alicia Ferreyra señaló: “Hay muchas ganas de hacerlo desde que estábamos terminando ATAV, por eso se armó ese final tan hermético. No se entendió bien, a mí me gustó que no se entienda y me parece bárbaro que la gente se lo pregunte”.

"Vuelve en principio con los años '60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de La Polaca. La China es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo", aseguró.

Por último, recordemos que Adrián Suar confirmó que habrá secuela posiblemente para el segundo semestre del 2021.

