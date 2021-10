La mentira la chica trans para perjudicar a Mauro Icardi

Aprovechando la volada del escándalo en el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara con la China Suárez como la causante de la infidelidad, hace horas a pareció en escena Guendalina Rodríguez , una actriz trans, asegurando haber tenido una historia con el futbolista .

Según Guendalina, Icardi se habría contactado con ella a través de un agente privado en el año 2019. "Me escribió a través de un agente en 2019 preguntándome si estaba disponible para cenar" , indicó la chica trans que dijo que fue elegida de un portfolio de escorts. Y como para darle sustento a sus dichos mostró una captura de pantalla de una videollamada del futbolista rosarino hablando con ella, donde se la ve.

Pero hete aquí, que en las últimas horas salió a la luz que esa es una foto trucada. Porque esa imagen efectivamente corresponde a una videollamada telefónica de Mauro Icardi, pero con Wanda Nara. En la captura original puede verse claramente a la mayor de las Nara, con el mensaje "Volvé rápido a casa" y "Te extraño" con un corazón rojo; mientras que en la foto trucada el corazón fue borrado fácilmente ya que el fondo es blanco. Y donde estaba el mensaje de 'volvé rápido a casa', fue tapado con una cinta roja que dice en italiano 'Atención aquí'.

Claro que ni bien se viralizó la foto falsa y llegó a ojos de Wanda, tal parece que la rubia no dudó en pararle el carro a Guendalina con un fuerte mensaje que le habría enviado a la escort, quien no dudó en publicarlo en sus redes sociales. "Puta de mierda querés ser dan pero nunca lo vas a ser, y si querés te ensaño a trucar mejor una foto pelotudita" fue apenas el comienzo de las palabras de la mujer de Icardi. "Andá a buscar fama a otro lado porque no pinchás ni cortás, acá Mauro ni sabe de tu existencia", agregó en un mensaje que fue levantando el tono en las líneas siguientes.

"Andá a lavarte la 'cageta' si es que tenés y después tratá de arruinar una familia puta barata, igual que la China Suárez. No serán hermanas mmm me quedo con la duda, das asco como todo" cerró su iracundo, si que es que esto que posteó Guendalina es veraz.