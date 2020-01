Los mensajes de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de Claudia Villafañe: "Siempre juntas, somos las tres"

Dalma y Gianinna Maradona utilizaron las redes sociales para saludar a su mamá, Claudia Villafañe, que este miércoles cumple 60 años.

Ambas eligieron la misma foto para realizar sus posteos en Instagram y le dedicaron cálidas palabras a su madre.

LEER TAMBIÉN: Dalma Maradona salió al cruce de Esmeralda Mitre: "Si de papelones hablamos, sos..."

"Feliz cumple a la 1 del mundo! Seguí cumpliendo deseos y por mas que me de bronca a veces, vos seguí igual QUE LA VIDA TE RECOMPENSA CON LO MEJOR QUE ES QUE CADA PERSONA QUE TE CONOZCA,TE AME! Y aun las que no te conocen personalmente, te aman tmb! Transmitís eso, exactamente lo que sos AMOR! Te amo para siempre @claudiavillafaneok", expresó Dalma.

Por su parte, Gianinna destacó: "Celebró tu existencia hoy y siempre! Deseo que seas cada día más feliz! Gracias por SER! Te admiro profundamente, cada día un poco más. Tenes una capacidad de amar, dar, cuidar, enseñar y perdonar desmedida. Te amo con todo mi corazón!".

LEER TAMBIÉN: Dura respuesta de Dalma a Diego por afirmar que solo ella lo ayudó a salir de la droga

Y siguió: "Creía que ya había visto lo mejor de vos y te convertiste en ABUELA. Ver como mi hijo se desespera y desvive por vos me basta y me sobra para saber lo que significas para el también! Que los cumplas todo lo feliz del mundo Tatita de mi corazón! Gracias por ELLA: el mejor regalo que me pudiste hacer es tenerla! Siempre juntas, las 3 somos 1! Las amo!".

LEER TAMBIÉN: El reencuentro de Diego Maradona y Claudia Villafañe para sorprender a Gianinna