El mensaje de Zaira Nara en medio de la crisis con Jakob Von Plessen

Zaira Nara transita un difícil momento con Jakob Von Plessen luego de descubrir que fue cómplice del encuentro hotelero entre el futbolista Mauro Icardi y la actriz La China Suárez en París, Francia, lo que motivó el escándalo con su hermana Wanda Nara.

Al parecer, el marido de la modelo y conductora habría ayudado al delantero a encontrarse in fraganti con la actriz, actitud que a Zaira le cayó muy mal como era de esperarse.

Lo cierto es que en medio del silencio público, Zaira Nara compartió una llamativa historia en su cuenta de Instagram donde se fotografió frente a un espejo grande sin su anillo de casada.

Horas más tarde, la modelo y conductora lanzó una sorpresiva reflexión en inglés: “Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” (“A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Sólo en lo que son”).

Los trascendidos indican que Zaira y Jakob, padres de Malaika y Viggo, están pasando por una fuerte crisis a raíz del escándalo entre Icardi, Suárez y Wanda.