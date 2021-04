El mensaje de Tamara Pettinato para su hermano Felipe tras las agresiones de su parte

Hace dos meses, Felipe Pettinato tuvo un brote psiquiátrico. Según el informe policial, el joven se encontraba descontrolado y violento. De hecho, habría agredido a su hermana, Tamara Pettinato, y a la madre de ambos.

Después de una evaluación médica, el imitador de Michael Jackson fue trasladado a un centro del salud para iniciar un tratamiento.

La hermana del muchacho trató de bajarle el tono a la situación y pidió a los medios que no expongan detalles de la pelea que vivió Felipe, en las horas previas a la internación.

“Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, afirmó la joven.

En las últimas horas, Tamara subió un mensaje en su cuenta de Instagram para saludar a Felipe Pettinato en su aniversario. "Feliz cumple niño sensible, amoroso y único @felipettinato . Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (No estás solo)", escribió en la descripción del posteo.

En la imagen, la joven está abrazada junto a su hermano. En pocas horas, la publicación recibió más de 12 mil likes y cientos de mensajes de apoyo de los fanáticos del muchacho.