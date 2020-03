El mensaje de Sofía Aldrey a Fede Bal: “Esta la vamos a pelear juntos”

Federico Bal contó por medio de un video que tiene cáncer en el intestino. Esto generó el apoyo y los mensajes de aliento de toda la comunidad artística, incluida de su nueva novia Sofía Aldrey.

Tras terminar la temporada en Mar del Plata, donde hizo teatro, el hijo de Carmen Barbieri y de Santiago Bal se sometió a unos estudios médicos. Así fue como contó el diagnóstico: "Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. El resultado de la biopsia es que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes de las que me estoy haciendo amigo estos días".

El actor estuvo cuidando su relación con Sofía y trató de no exponerla tanto como sus otros romances. Pero ante las circunstancias, la rubia decidió salir a apoyarlo públicamente con un romántico mensaje: "Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo".

