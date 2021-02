El mensaje de Romina Pereiro a Jorge Rial tras confirmar su salida de "Intrusos"

La mujer del conductor se volcó a las redes sociales tras el anuncio de su marido que no continuará en el histórico ciclo de espectáculos.

En medio de muchos rumores sobre su futuro en televisión, Jorge Rial confirmó el miércoles que no vuelve a "Intrusos", América, y dio los motivos de su importante decisión.

"Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Yo lo parí este programa, es como un hijo. Es salir de la zona de confort que es este programa y conozco a todos", indicó el conductor en el piso.

Y agregó: "Me podría quedar acá tranquilo hasta que me echen, me parece que a los 60 años es un buen momento para reinventarse y buscar un nuevo camino".

"El espectáculo antes era un programa y ahora una sección. Me quedo en América, de ahí no me muevo. Este programa que voy a hacer hace dos años lo tengo en la cabeza. Ahora se dio, va a ser un programa de actualidad", remarcó Jorge.

Y amplió sobre su nuevo proyecto en América: "Es un desafío nuevo personal. Yo lo disfruté este año, no me pelee con nadie, no hubo discordia. Es un desafío personal y asumo todos los riesgos, dije: vamos a probar algo nuevo. Se llama TV nostra e irá a las 21".

"Habló mucha gente que ni me conoce, raro, pero quería hablar acá. La noticia de la muerte de Maradona fue la más fuerte que tuve que dar", explicó.

"Va a haber todo lo que pase en el día. Aún resta definir quién me va a acompañar. Ya está armado la producción, el contenido va a ser importante. Estoy hablando con un primer invitado muy fuerte, que no habla mucho", indicó sobre su nuevo ciclo, "TV Nostra".

Luego de su testimonio al aire, desde Instagram el periodista agradeció el apoyo de estos años: "Gracias por estos 20 años de @intrusos!!! Recién ahora caigo de lo que significó el programa en nuestras vidas. Por eso les dejo esto por acá al lado de un GRACIAS enorme!!!".

A lo que su mujer, Romina Pereiro, comentó en el posteo: "Te amo y me gusta saber que no te conformas. Que te la jugas".