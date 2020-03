El mensaje de Paula Avellaneda para despejar dudas sobre su estado de salud

La periodista de C5N, Paula Avellaneda, se encuentra internada y a la espera del resultado de Influenza para luego realizarse el test de coronavirus.

Es la primera comunicadora que debió ser internada debido a un cuadro febril muy alto. Se encuentra en la Clínica San Juan de Dios de Ramos Mejía.

Paula estaba de licencia por tener bajas las defensas y los síntomas comenzaron tras siete días de aislamiento.

"A mí todavía no me hicieron un hisopado de coronavirus porque hay que esperar el resultado de inflluenza. Estuve con 39 y medio de fiebre durante dos días y medio. A partir de ahí llegué a la clínica y me dejaron aislada con todo el protocolo de coronavirus", contó la periodista a Primiciasya.com.

Y detalló: "No correspondía hacerme el hisopado porque no estuve en contacto con gente con síntimas y tampoco vengo del exterior. Lo que pasa es que existía la posibilidad por el trabajo, estamos muy expuestos, haciendo notas con turistas y por eso me dijeron que me lo iban a hacer igual".

Avellaneda estuvo trabajando para la señal de noticias en Ezeiza y entrevistó a turistas y a las primeras personas que el gobierno mandó a repatriar.

"Entrevisté gente en Ezeiza pero hacía 7 días que estaba en aislamiento porque estaba con las defensas bajas. Plantee eso en el canal y consideraron que estaba bien que me tome la licencia. Estaba dentro de casa sin salir cuando aparecieron los síntomas", enfatizó.

Y finalizó: "Estuve haciendo notas cuando comenzaron los protocolos con vuelos desde Roma. No tengo fiebre, estoy bien y nunca tuve problemas respiratorios, lo único que tuve fue mucha fiebre".

Tras este revelador testimonio a PrimiciasYa.com, la periodista se volcó a las redes para aclarar algunos trascendidos sobre su estado de salud y explicó los síntomas que padece.

Luego, desde Instagram, y ante una información que decía que había dado positivo en cuadro de neumonía, la propia periodista salió al cruce del trascendido.

"Imagínense que yo tengo mucha gente que al leer esto me llamó llorando. Ustedes tienen miedo? Yo también y esto no ayuda. Las personas que estamos atravesando esto necesitamos estar tranquilas para poder recuperarnos", indicó Paula.

Y remarcó: "Antes de la noticia, está el ser, que ríe, que sufre, y hay que respetarlo".

"Antes de que esto pase estaba practicando una canción para mi hija. Lamentablemente tuve que estar hasta ahora gastando las energías que necesito para sanar en responder mensajes para que la gente que quiero esté tranquila", enfatizó.