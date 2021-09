El mensaje de Pablo Echarri tras la dura derrota del Frente de Todos en las Paso

El Frente de Todos tuvo unas elecciones Paso 2021 para el olvido donde perdieron en 17 provincias de la Argentina. En este contexto, Pablo Echarri, defensor del gobierno K, se manifestó a este resultado en las urnas por primera vez.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el actor llamó a la "serenidad" y le dio un mensaje a la sociedad de cara a las elecciones Legislativas que se llevarán a cabo el 14 de noviembre.

"Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario", precisó Echarri.

Y agregó: "La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el @FrenteDeTodos".

En la misma sintonía, Diego Brancatelli, quien también apoya al Gobierno de Alberto Fernández, afirmó el lunes en el programa Intratables: "Es una derrota esperanzadora porque tal vez Alberto (Fernández) está rodeado de gente que le dice que está todo bien y no entendió que no estaba todo bien. Esto no es nada, es una elección interna. De acá a noviembre tiene que cambiar muchas cosas, tiene tiempo. No dudo que la podemos dar vuelta pero tiene que empezar a gobernar, hacer peronismo de verdad. Microeconomía, inflación, seguridad y libertad".