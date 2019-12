El mensaje de Nicolás Occhiato que hizo llorar a Flor Vigna: "Ella me enseñó a no bajar los brazos"

Nicolás Occhiato sorprendió a todos en el "Súper Bailando" con un cálido mensaje hacia su ex novia, Flor Vigna, al destacar los valores y perseverancia que ella le enseñó.

“Aunque te equivoques y fracases no hay que dejar de insistir porque el éxito se basa en insistir. Y no bajar los brazos nunca. Y...Bueno, sí, lo voy a decir... Una de las personas que me enseñó eso fue Flor”, comenzó ante la mirada de su ex.

“Nosotros arrancamos juntos en un reality que a mí no me iba bien. Y cuando salimos yo quería seguir en esto, pero a veces uno no cree en uno. Y ella fue la persona que me hizo creer en mí, en perseverar por más que no había lugar o no sabía por dónde arrancar”, comentó Occhiato emocionado.

Ante estas palabras, los ojos de Vigna comenzaron a llenarse de lágrimas: "Ella me enseño a insistir por mi sueño, a intentar lograr a seguir peleando", siguió Nico.

Y cerró: "Por eso es tan lindo lo que vivimos juntos. Nos acompañamos juntos y es lo que más aprendí de ella. Es una locura que quiero agradecerte acá”.