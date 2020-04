El mensaje de Moria para Leticia Brédice luego de la denuncia contra su novio: "No caigas una vez más"

Ayer, Leticia Brédice acusó otra vez a su pareja, Fede Parrilla, de "maltratador", "abusador" y "ladrón".

La actriz utilizó sus historias para hacer las denuncias y mostró un fragmento de una charla que habría tenido con él.

"Y vos, ladrón... mi camioneta. Dale, pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo", escribió Brédice en una de las imágenes.

En otra, la artista agregó: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras".

Por último, en una tercera foto dejó ver parte de una conversación que habría tenido con Federico, en la que Parrilla le dijo, entre otras cosas, que no lo descalificara.

Al ver que esta situación se volvía a repetir, Moria Casán, quien compartió el piso de "Incorrectas" con ella, escribió en su cuenta de Instagram: "Reina, atrevete sin temor, hoy estuve conectada todo el día con vos porque me puse el foulard tan especial que me regalaste! Adelante, no caigas una vez más en tu propia trampa".

"Un honor conocerte y que hayas pasado por Incorrectas 💋. Se te admira, se te quiere y respeta!!! Evolución en el nuevo mundo que YA estamos transitando, el Talmud dice: ¿quién sino Yo? ¿Cuándo sino ahora? 😍", cerró la diva.

