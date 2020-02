El tierno mensaje de Maxi López a Benedicto por sus ocho años: "Sos una parte de mí, te amo"

El futbolista le dedicó un sentido mensaje a su hijo en el día de su cumpleaños. "Me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides", contó.

Maxi López abrió su corazón y le dedicó sentidas palabras en Instagram a su hijo Benedicto que cumplió 8 años.

"No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que la sujetes y no caigas", dijo el ex de Wanda Nara.

Y siguió: "Tus alegrías , triunfos y tus logros no son míos ., Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides, y si no me lo pides también".

"No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quien eres , ni quien deberías ser, solamente te quiero tal y como eres, por que sos una parte de mi y en este día tan importante quiero decirte lo mucho que te amo y lo importante que sos para mi con estas palabras ya que el destino no nos deja compartir tu día juntos. Te amo benchito de mi vida y felices 8 añitos te desea papá. #felizcumpleaños #happybirthday #tantiauguri #benedicto", finalizó el futbolista.