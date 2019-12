El mensaje de Mati Napp que hizo emocionar a Flor Vigna: "Esas palabras me las ha dicho en privado"

La actriz se mostró conmovida por las elogiosas palabras de su coach y ex novio como apoyo en la semifinal del certamen.

Mati Napp, coach de Flor Vigna y Facundo Mazzei, tuvo a cargo el mensaje de apoyo antes de que salieran a la competencia de la primera semifinal del "Súper Bailando".

Allí tuvo palabras muy elogiosas para Flor, su ex novia, y sostuvo que es "una mujer hermosa, transparente, humilde, muy talentosa".

Y siguió con sus palabras: "Este año hemos compartido muchas cosas, profesionales y personales. Vivimos momentos muy lindo y te agradezco. Fuiste una mujer real y libre, fuiste la mejor versión de todas las Flor que había visto. Espero que podamos llegar al lunes y ganar".

Luego de escuchar esto y visiblemente conmovida la actriz contestó: "Me pareció muy lindo. Esas palabras me las ha dicho en privado".

"Sos un gran hombre y sos un gran coach. Y no quiero hablar más, porque el maquillaje no me va a durar", cerró Vigna.