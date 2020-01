El mensaje lleno de esperanza de Miriam Lanzoni: "Siento aroma a cosas extraordinarias; cada vez más fuerte"

Miriam Lanzoni se separó de Christian Halbinger hace unos días en medio de un escándalo en los medios por una infidelidad de él que salió a la luz.

Desde Instagram, la actriz compartió un mensaje pura motivación para reflejar el momento que atraviesa.

"Nada que ocultar. Todo por ganar. Siento aroma a cosas extraordinarias. Mis ojos miran de frente, y ahí todo se puede ver. Cada vez más fuerte, más humana, más verdadera, mas mujer....", comenzó su posteo.

"Se muy bien quien soy, mis valores no se negocian.... Yo me ocupo de mi, por eso no puedo ocuparme de otros. No hay nada que demostrar cuando hay verdad.. Hermosa vida!", añadió.

Y cerró: "Que el feminismo y la famosa SORORIDAD nos abrace a todas, a todas, ahí se vive mejor".

Por su parte, en charla con el ciclo "Hay que ver", El Nueve, Lanzoni explicó: "El que se ríe de una situación así o habla livianamente, eso habla de la persona, no habla de mí. No me interesa hablar de nadie. Cuando alguien larga caca de su boca es porque tiene caca adentro".

"Es un hecho todo lo que pasó, yo me separé. Estoy sanando en mi casa, es eso nada más. Uno necesita sanar, somos personas, es una situación espantosa para todo el mundo. Estoy atravesando una situación difícil que nunca pasé en mi vida. Es de puertas para adentro, no tengo ganas de hablar. Estoy en mi casa haciendo mi duelo, sanando" , puntualizó.