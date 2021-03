El mensaje que le mandó Karina Gao a su marido antes de entrar en coma inducido

Karina Gao, miembro de "Flor de equipo", el programa de Florencia Peña en Telefe, habló por primera vez tras haber sido internada con COVID, en pleno embarazo y con una complicación que la llevó al coma inducido.

“Siento que, de alguna manera, fueron ustedes los que me trajeron de vuelta. Estaba a una pata de irme, pero me ayudaron entre todos”, dijo.

La chef emocionó a todos cuando reveló el mensaje que le envió a su pareja antes de entrar en coma inducido. “Si no llego a superar esto, sé feliz y armate una nueva familia”, escribió.

“Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”, relató. “Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”, señaló.

“El camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola. Tengo a mis tres caballeros de escoltas y el #bebu3 que está aprendiendo muy bien de sus hermanos! Hemos ganado esta batalla, pero aún no la guerra. A no bajar los brazos. A seguir cuidándose”, concluyó Gao.

