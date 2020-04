El mensaje de Juanita por los animales en los zoológicos: "Sintamos lo que significa la falta de libertad"

“Quería decir algo, que se me acaba de venir a la cabeza. Y es esto de entrar en conciencia de lo que significa que estemos en cuarentena y encerrados, por decirlo de alguna manera. Y que tengamos conciencia que en todos estos espacios como zoológicos o donde supuestamente preservan animales, ellos viven así”, dijo anoche Juanita Viale al comenzar otra emisión de "La Noche de Mirtha" donde reemplaza a su abuela por la cuarentena del coronavirus.

La nieta de Mirtha Legrand se salió del libreto de lo que imaginaba para el inicio del programa y dejó un mensaje para crear conciencia.

Y agregó: “Entonces, para que nos pongamos en carne propia, para que sintamos lo que significa la falta de la libertad y de vivir en los espacios naturales donde deberían estar los animales y no encerrados. Yo lo apoyo y ojalá se pueda promover el cierre de todos los zoológicos de la tierra. Eso me vino a la cabeza y lo necesitaba decir”.

Recordemos que Chiquita habló hace algunas emisiones y manifestó que sufre horrores no poder hacer su ciclo.

"Yo extraño horrores los fines de semana, pero hay que respetar el aislamiento. Estoy muy bien, pero no me asomo ni al balcón, estoy encerrada, como hay que estar", remarcó Legrand.

Y aseguró: "Yo leo que todo el mundo come más, pero yo no, yo me cuido. Y estoy en mi casa, camino dentro de casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso, sueño, y bueno, aquí estoy".

