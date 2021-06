El mensaje de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras el derrumbe en Miami: "Andamos con lo puesto"

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estaban alojados en el edificio que se derrumbó en Miami el jueves. Están vivos de milagro o porque el destino así lo quiso. Aquí te contamos el minuto a minuto que vivieron, y cómo lograron salvarse.

Según el relato que el propio Nico Vázquez hizo a través de un mensaje de WhatsApp para llevar tranquilidad, relató que ellos anoche fueron a cenar en su estadía en Miami con un grupo de amigos, entre los que estaba Martín Bossi, lejos del edificio. Como no son de salir y volver tarde, regresaron a la 1.20 de la madrugada. Y allí, aunque aún no lo sabían, comenzaría la odisea menos esperable por cualquier ser humano.

Ni bien el actor estacionó su auto en la enorme cochera del edificio, él junto a su mujer Gimena Accardi sintieron un crujido, un ruido, pero no lograron identificar de qué se trataba. Así fue que se miraron asombrados sin entender, y salieron. Pero jamás imaginaron lo que estaba sucediendo.

Acto seguido se dirigen a la primera puerta que da al ascensor. Entran allí. Y en una diferencia de 6 o 7 segundos, mientras el ascensor paraba en el lobby, comenzó a moverse todo junto con un estruendo y una polvareda enorme. "Fue lo más parecido a una película", aseguró Nico Vázquez aún shockeado.

Allí fue cuando, junto a las 3 o 4 personas que estaban en el lugar, salen corriendo hasta llegar a la vereda. Allí se dan cuenta que algo pasa, "que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, con alarmas sonando", relató el actor (VER EL SEGUNDO VIDEO).

"Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarlo", explicó el Nico en un audio que hizo llegar a los medios. En ese momento comienzan a alejarse del lugar caminando hacia atrás, tomados de la mano. Y ahí es donde se derrumban los 12 pisos. Se derrumbó en 2 partes, momento en el cual los invade una nube de polvo. Estaban uno al lado del otro, y no se podían ver, recordó Vázquez entre sollozos.

“Quiero agradecer la preocupación, estamos vivos de milagro. Más que nada el shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no apareció. Entre ellos conocidos que estaban en la parte que se cayó. Estamos muy shockeados”, señaló.

Luego, desde sus historias de Instagram, la pareja compartió el mismo mensaje a unas horas del dramático momento vivido y destacando la acción del consulado argentino: "Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón, realmente tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro. Rezamos por las víctimas y sus familiares. Agradecemos públicamente al consulado argentino Leandro Fernando Suárez (y su equipo) por ser tan humano y darnos el primer abrazo".