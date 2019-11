El mensaje de Gianinna Maradona a Claudia: "Ojalá tenga tu coraje y un poco de tu hermosa bondad"

La hija de Diego le dedicó un sentido mensaje a su madre en medio de la tensa situación con el ex futbolista.

En medio de la tirante situación judicial entre Claudia Villafañe y Diego Maradona, Gianinna le dedicó un emotivo posteo a su madre desde Instagram.

"No recuerdo cuantas veces me lo repetiste pero hoy entendí que tu amor tan genuino es el que realmente vale, que no haces nada para que el otro lo haga por vos, sino que lo haces desde tu corazón y eso es lo que realmente llega y se queda para siempre. “No importa lo que reciba el otro, importa lo que uno da y vos quédate con eso”", comenzó la madre de Benjamín.

Y enfatizó: "Te amo, te admiro y ojalá tenga tu coraje y un poco de tu hermosa bondad para que cuando Benjamín tenga mi edad esté tan orgulloso de mi como lo estoy yo de vos".

"Gracias por correr por todos nosotros siempre! ♥️ Deseo que rías así para siempre, tu risa da envidia y eso a muchos los mata, sin embargo a vos te fortalece!", finalizó la hermana de Dalma puro sentimiento.