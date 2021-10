El mensaje de Fabián Mazzei tras la revelación de Toto Kirzner

Fabián Mazzei rompió el silencio y habló de los dichos de Toto Kirzner en PH: Podemos Hablar. El sábado, en el programa de Andy Kusnetzoff, el joven actor reveló que sufrió un abuso cuando tenía 7 años.

A poco de conocerse la denuncia del hijo de Araceli González, Mazzei aclaró que prefería mantearse al margen y no opinar al respecto.

De todos modos, el marido de la actriz hizo alusión al tema en un mensaje que le envió a Marcela Baños. La panelista de Intrusos recordó que sufrió una violación y explicó por qué decidió contar su padecimiento en los medios.

"Mucha gente me hablaba del silencio, de no poder contarlo y guardarlo para siempre. Yo el otro día cuando lo escuché, lo celebré. Me puse contenta por él porque sé que a partir de ahora va a sentir paz", expresó la conductora de Pasión de sábado.

Después de su descargo, Baños recibió un mensaje de Fabián Mazzei en su teléfono.

"Te escuché hablando de lo que contó Toto en PH y te agradezco enormemente lo que dijiste. Fuiste clara y precisa. Es tal cual lo que le pasó a él. Lamentablemente, en esta sociedad, hay gente que opina boludeces y hace conjeturas ridículas", fueron las palabras del actor.

La panelista no pudo evitar emocionarse y destacó la valentía de Toto. "Me emociona. Celebro que estas cosas se cuenten. Un beso enorme a vos, Fabián, a Araceli, y a toda la familia", concluyó.