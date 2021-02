¿Mensaje encubierto de Verónica Ojeda en medio de la investigación por la muerte de Maradona?

"Siempre serás el malo en una historia mal contada", expresó a través de su cuenta de Twitter la ex de Diego Maradona, Verónica Ojeda.

Ojeda reaccionó por primera vez contra los audios revelados de Dalma y Gianinna Maradona.

Lo cierto es que hace varias semanas que Verónica prefería hablar a través de su representante y pareja, Mario Baudry.

A mediados de la semana pasada, aparecieron capturas de mensajes de los hijos de Diego Maradona contra ella que desató el escándalo. En el chat participaban Dalma y Gianinna, Diego Junior y Jana.

Las comunicaciones tienen lugar entre el 7 y el 10 de noviembre, días después de que Diego fuera operado en la Clínica Olivos por el hematoma subdural en el hemisferio izquierdo del cráneo.

Durante la tarde de ese 10 de noviembre, Gianinna retoma el chat. “Disculpen, ¿hay que llevar abogado a la reunión de hoy? No entiendo”. “Yo tampoco entiendo, ¿qué pasó?”, se sorprendió Dalma. “¿Qué es lo que pasa?”, preguntó Jana. “Supuestamente Verónica va con su abogado a la reunión de hoy. Por experiencia tengo miedo. Simplemente eso”, informó Gianinna.

Este comentario desató la furia de Dalma: “Que se deje de hacer circo. No hay reunión entonces. Para hacer circo que se vaya a otro lado”, comentó la hija mayor.

Pero Dalma se mantuvo en la suya: “Yo ya me asesoré legalmente y ella no tendría nada que hacer en la reunión, se le avisa para que esté informada (cuando podríamos no hacerlo), ¿y quiere venir con un abogado?”, cuestiona, y Gianinna aporta: “Qué pena que sea siempre lo mismo”.