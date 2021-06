Tras el mensaje del día del padre de Maxi López, Wanda Nara inicia acciones legales

Wanda Nara y Maxi López vuelven a entrar en un conflicto legal que ya los tiene enfrentados hace años por el monto de la cuota alimentaria de sus hijos e incumplimientos que reclama la rubia.

Esta vez es por el posteo del futbolista en el día del padre, que no cayó nada bien en la mediática y madre de sus tres hijos.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo", empezó diciendo el futbolista en su cuenta de Instagram junto a una foto con sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, frente a la torre Eiffel.

Luego, disparó contra su ex mujer: "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Lo cierto es que la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, confirmó en charla con la periodista Laura Ubfal que iniciará una demanda contra López y que el dinero -en caso de resultar favorable la acción- será destinado a comedores infantiles.

“El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, indicó la letrada.

Según información revelada por Ubfal, el enojo de Wanda fue por "usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria”. Y También adelantó la abogada que la indemnización será donada para comedores infantiles.