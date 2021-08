El mensaje de Daniel Osvaldo para despejar rumores de crisis con Gianinna Maradona

Hace algunos días sobrevuelan rumores de algún tipo de crisis entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Esto se vio alimentado por un comentario en Twitter de la hija del Diez, que le respondió a un usuario que sostenía que la había visto en un bar. Y ella se refirió al término "celos".

“Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”, comentó una usuaria de la red social.

A lo que Gianinna le escribió para que probara que era ella quien realmente fue al bar, o bien si se había equivocado con alguien parecido.

“Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué laburas?¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste!", sentenció la hermana de Dalma.

Lo cierto es que en la noche del jueves, el ex futbolista compartió un mensaje en sus historias de Instagram para despejar cualquier tipo de rumor.

El rockero compartió una tierna foto con su novia y se mostró muy irónico mientras las versiones de conflicto giran a su alrededor de los dos.

"Dice que mañana va a estar más cálido será?", precisó Daniel con una imagen de los dos y el clima soleado que tiene este viernes Buenos Aires.