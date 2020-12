El mensaje de Dalma Maradona tras pisar por primera vez La Bombonera sin Diego: "Hice lo mejor que pude"

La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años golpeó a todo el país y el mundo entero. Muestras de cariño incontables se registraron desde el momento en que se conoció la triste noticia de la partida física del astro.

El domingo, una de sus hijas, Dalma, estuvo presente en el palco de la familia Maradona en La Bombonera y no pudo contener la emoción en el partido más especial de su vida.

La directiva del club Xeneize abrió el palco de Diego para que su hija viva desde cerca los homenajes de Boca y Newell´s.

En el primer gol de Boca, convertido por Edwin Cardona, Dalma no pudo contener la emoción y se quebró ante la ofrenda de los jugadores a su papá.

A unas horas del emotivo momento vivido en la cancha, Dalma expresó su agradecimiento por semejante homenaje en un posteo de Instagram.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme! No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos", reflejó movilizada.