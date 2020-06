El mensaje de corazón de Gianinna Maradona a Claudia y Diego: "Los amo, ayer hoy y siempre"

Gianinna Maradona vivió unas horas de mucha exposición en los medios por su enojo público con Sergio "Kun" Agüero, padre de su hijo Benjamín, por no invitar al pequeño a la celebración de cumpleaños del futbolista en Inglaterra.

Incluso compartió un video hablando sobre este tema: “Primero de junio, día en el que se caen las caretas”, indicó indignada.

En este maro, la hermana de Dalma se volcó con sentimiento a Instagram y le dedicó emotivas palabras a sus padres: Claudia Villafañe y Diego Maradona.

Gianinna eligió una imagen familiar de cuando era pequeña para acompañar su sentido posteo.

"De ustedes aprendí todo lo que soy. Prudente como “la claudia”, un fuego como “el Diego”, protectora como mi hermana. Soy REAL como ustedes. Me equivoco, se pedir perdón, hablo y lloro mucho, digo lo que pienso a quienes amo, no puedo ser careta. Sensible nivel mil. Soy leal a mi forma de ser como lo son ustedes conmigo aunque veamos la vida de diferentes colores. La familia feliz y perfecta con el jardín y el perro nunca estuvieron en mis dibujos del jardín y AMO que así sea. Lo agradezco. No sería la mamá que soy hoy, no hubiese formado así mi propia familia de 2", comenzó.

Y siguió a puro elogio: "Solo voy a decirles GRACIAS, GRACIAS una vez más! Desde el silencio de mi vieja hasta la foto mental de mi hermana y mi viejo subidos al Scania (ese con el que papá nos iba a buscar al colegio @dalmaradona). Me enseñaron lo que si, lo que no, lo que quería igual y lo que quería cambiar. Pero si de amor incondicional se trata, en las malas si levanto la mirada están ustedes. Cada uno como puede, a su ritmo... Nada es perfecto, ni los malos momentos son para siempre".

"Aprendí a reírme de las críticas y a no tomarme todo personal. Cada uno recibe lo que lee y escucha como puede! Ya no me hago cargo del otro, si de mi", remarcó.

"Busqué mil formas de encontrarme y de encontrar mi paz en cada tempestad. Y así voy por la vida, dejando más huellas que cicatrices. Ya no me creo lo que dicen que soy, me basta con mirar a Benjamín. Acepto, avanzo y cierro. Abrazo a mi hijo, como ustedes me abrazaban a mi, disfruto de ser su mamá. Duermo en paz. Soy feliz aunque a muchos eso les joda", siguió profunda.

Y cerró: "Se que los tengo y eso me basta. LOS AMO, ayer, hoy y SIEMPRE! Así como somos, nos celebró y nos amo! ♥️ GRACIAS!".