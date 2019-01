Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Melina Pitra dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó detalles de su pasión por el surf, deporte que practica hace un tiempo desde que está instalada en Mar del Plata, ciudad donde su marido, Fabián Assmann, juega al fútbol en el club Aldosivi.





"Siempre tuve ganas de hacer. A mí todo lo que es tablas me gusta, hago snowboard y siempre tuve ganas de hacer surf. Ahora que Fabi está acá desde junio jugando en Aldosivi dije: 'esta es mi oportunidad, si no lo hago ahora no lo hago más' . Es un deporte muy difícil, no es nada fácil como parece. Necesitas mucha constancia", comentó la modelo en exclusiva.





"Comencé hace unos meses a practicar cuando venía de visita a Mar del Plata. Tomé cuatro clases y ahora que estoy acá en Mar del Plata voy casi todos los días. Me encanta, todos los días aprendes algo nuevo. Es un deporte que necesitas mucha práctica y me está gustando demasiado", agregó Melina.









"Cuando me vaya de acá me voy a querer venir a vivir. Le pasa a mucha gente que practica surf y ya no se pueden volver a su rutina en Buenos Aires porque les encanta el mar", finalizó sobre su pasión por este deporte acuático.