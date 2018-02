Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Melina Pitra y Fabián Assman celebraron sus ocho años de amor con un viaje a Córdoba y compartieron fotos del viaje familiar con sus hijas Isabella e Indiana. celebraron sus ocho años de amor con un viaje ay compartieron fotos del viaje familiar con sus hijas

Embed ⛰ Una publicación compartida por Melina Pitra (@melinapitra) el Dic 23, 2017 at 4:51 PST Embed ᴹᴼᵁᴺᵀᴬᴵᴺ ᴳᴵᴿᴸ Una publicación compartida por Melina Pitra (@melinapitra) el Dic 23, 2017 at 4:00 PST



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo quien comentó sobre este viaje: "Ya pegando la vuelta por acá, la pasamos hermoso. En realidad íbamos a ir al Sur con unos amigos pero me cancelaron el vuelo por el paro y no me dieron opción para volver a viajar, un garrón. Así que decidimos venir a Córdoba a lo de mis papás que viven en Giardino en la montaña. Es hermoso y la pasamos espectacular".





"Ocho años de casados y para celebrar el aniversario nos fuimos a un hotel spa a dos cuadras de la casa de papás a disfrutar, también estuvo hermoso", agregó feliz Pitra.





Y cerró: "Y el matrimonio lo llevamos bárbaro la verdad cada vez mejor. Con las nenas ya más grandes podemos disfrutar mucho de nosotros".

Embed Una publicación compartida por Melina Pitra (@melinapitra) el Dic 23, 2017 at 2:33 PST