Melina Lezcano, ¿reemplaza a Laurita Fernández en "Rapunzel"? Qué dijo la cantante

Dicen que a Mariano Martínez no le cayó para nada bien la decisión de Laurita Fernández de irse a encabezar "Sugar" porque ya tenía cerrado compartir con él el protagónico de la obra "Rapunzel".

Ángel de Brito fue quien anunció en su cuenta de Twitter que Laurita ya tiene un reemplazo para "Rapunzel": se trata de Melina Lezcano, cantante de Agapornis.

Embed Una publicación compartida de Melina Lezcano (@melchorlez) el Feb 13, 2018 at 1:55 PST

Hablamos con la artista sobre esta oferta y esto manifestó: "Me empezaron a mandar capturas pero no hay nada confirmado. Me llegó la oferta, pero no lo sé por parte de ellos. Sé que están buscando".