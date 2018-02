La cantante de Agapornis, Melina Lezcano, se fue algunos días a Carmelo, Uruguay, para descansar luego de un 2017 que la tuvo con mucho trabajo y ensayos para el "Bailando por un sueño".

Durante el certamen se separó de su exnovio, Matías Palleiro. Pero el 2018 llegó con muchos cambios en su vida: lo recibió en Punta del Este acompañada por una amiga y un hombre con el que se la ve muy cariñosa.





El periodista Ángel de Brito fue quien subió ambas imágenes a su cuenta de Twitter:

PrimiciasYa pudo dialogar con ella y Melina no desmintió la relación: "Es un amigo, pero ya ni me gasto en decir nada porque siempre inventan así que, piensen lo que quieran. Es un amigo con el que me llevo muy bien, me divierto y estoy feliz nada más".

