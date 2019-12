Melina Lezcano contó que se reencontró con su padre biológico: "Me pidió perdón"

Melina Lezcano contó que se reencontró con su padre biológico, quien la había abandonado cuando tenía un año.

"Mi mamá toda la vida me contó la historia. Hace 23 años que (su papá) está con Fernanda, su mujer, y tengo tres hermanos", relató la cantante en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Sobre ese encuentro donde charlaron por horas, la líder del grupo de cumbia "Agapornis" contó qué sintió.

"Realmente estuvimos tres horas hablando y me contó toda su historia, infancia, no se justificó en ningún momento que eso me encantó", explicó.

Y destacó: "Me pidió perdón. Yo no lo justifico, lo entiendo, vivió una infancia tremenda".