Mel Lezcano se enojó con un seguidor que la criticó y lo trató de “machirulo asqueroso”

La cantante de "Agapornis" no dejó pasar un comentario de mal gusto que le hizo un seguidor por su look en una foto y lo enfrentó con los tapones de punta.

Mel Lezcano publicó una foto en su Instagram en la que se la veía muy sexy en traje de baño. La modelo y cantante de la banda de cumbia “Agapornis” suele publicar ese tipo de imágenes y generalmente recibe buena onda y la admiración de muchos de sus seguidores.

Sin embargo, no resultó así en su último posteo. Entre todos los mensaje, Mel encontró el de un hombre que le pareció fuera de lugar y no dudó en contestarle y exponerlo ante sus más de 500 mil fans.

“Yo me preguntó se muestran así con la con....a en primer plano y si le de vos algo sos un acosador....decidan o le gusta mostrar y te arriesgas a cualquier groserías o no te mostrará más así viejo ...es tasa minas no hay por… que le venga bien”, escribió este personaje.

Al ver el mensaje, Mel no dudó en ponerlo en contestarle: “¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, me muestro como se me cantan los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario. RETRÓGRADO".

