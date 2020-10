En medio del escándalo, Jorge Rial le escribió una fuerte y sentida carta a Romina Pereiro por su cumpleaños

No fue una semana fácil para el matrimonio de Jorge Rial con Romina Pereiro. Primero More Rial, la hija del periodista, estalló en cólera contra la nutricionista y la acusó de manipular a su papá y luego tuvo un fuerte cruce con el hermano de Susana Giménez, Patricio.

El músico publicó varios videos apuntando contra el conductor, incluso le dijo que iba a revelar con quién se acostaba su mujer. Rial le contestó fuerte y pidió que la vida no los cruce, Patricio tomó el guante y dijo que iba a darle una paliza.

Pero en medio de todo este escándalo, Rial puso un freno ante el cumpleaños de Romina. El periodista escribió una sentida carta en sus redes que sirve de una especie de bálsamo para estos días tan movidos.

“Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas qué respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir”, comenzó.

“En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota. Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos. Con una caricia o una mirada. En las buenas y en las malas. En todas”.

“En realidad esto es por tu cumpleaños, pero todos los caminos me conducen a agradecerte. Por estar ahí cuando no era el lugar más cómodo. Por darme amor casi como un remedio que me iba a curar de todas las enfermedades del corazón. Por insistir. Por no bajar los brazos. Por ser mejor persona que yo y que me enseñes a cambiar sin queres enseñar. Así. Porque te sale. Y lo compartis. Porque eso es el amor. Compartir. Saber que estás sin tener que estirar la mano para comprobarlo. Porque estás. Porque estoy. Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero también los amaneceres”, siguió.

“Feliz cumple mi amor. Mira a tu alrededor. Lo construiste con todo tu esfuerzo. Ese es el mejor regalo. Disfruta de la vida. De tus hijas. Yo te miro abrazado a esas raíces que me mantienen de pie. Yo me abrazo a vos. Cómo cada día del resto de mi vida”, concluyó.

