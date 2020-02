En medio del dolor, Mirtha Legrand celebró su cumpleaños: "Es muy triste"

Junto a sus familiares y amigos, Mirtha Legrand celebró el domingo por la noche su cumpleaños número 93. Se trató de una cena en su casa en Barrio Parque, que contó con la presencia de Goldie, su hermana gemela.

El evento estuvo marcado por el dolor a raíz de la muerte de la reconocida relacionista pública Sofía Neiman, amiga de muchas figuras del mundo del espectáculo, entre las que se encuentra La Chiqui.

"Es muy triste. Casi todos los que vienen eran amigos o conocían a Sofía. Pensé en suspender, pero después dije 'a ella le hubiera gustado que lo hagamos'. Fue un disgusto enorme. Todo muy doloroso", indicó Mirtha en diálogo con la prensa.

Luego, sobre el festejo contó: "Vienen amigos y familiares. Muchos de parte de mi hermana. Toda gente querida".

Sobre su regreso a la televisión, la diva aseguró que volverá el sábado 7 de marzo por El Trece, aunque no sabe si el 2020 será su último año al aire. "(Adrián) Suar me mandó un WhatsApp muy cariñoso", dijo sobre el Gerente de Programación del canal del solcito, con quien tuvo algunos roces en el último tiempo.

"No todo el mundo llega a esta edad. Y bien, como estoy yo. Esta mañana pensaba en el lindo camino que he recorrido. Me gusta festejar, estar reunida en mi cumpleaños", destacó Mirtha, antes de subir a su casa para iniciar la celebración.