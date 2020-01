En medio de la crisis Cinthia Fernández renunció a “LAM” y Ángel de Brito le dio un ultimátum

Cinthia Fernández colapsó. La bailarina sufrió la pérdida de su billetera este fin de semana en un supermercado, allí además de todos sus documentos - y los de sus tres hijas- tenía sus ahorros en dólares que los iba a cambiar al día siguiente, según explicó.

En un video en pleno llanto contó lo sucedido y pidió ayuda para que se la devuelvan. Sin embargo, esa crisis la hizo ausentarse de su trabajo de panelista en “Los ángeles de la mañana”, el Trece, a donde avisó en ataque de llantos que no iría más.

“Me sacaron todo, tenía mis ahorros ahí. Me sacaron todo, los documentos, las tarjetas. No voy a ir, no puedo ir, me están pasando muchas cosas. No voy a ir más. No puedo ir más, no quiero ir a ningún lado, no quiero más nada”, dijo en un audio a la producción.

Tras escuchar esto, el conductor del ciclo, Ángel de Brito, se mostró sorprendido y anunció: “Estos son los audios que mandó hoy, después de lo que le pasó. Cuando la producción se comunica con ella, dice que no va a a venir más a LAM. Acá tenemos su silla. Dice que quiere renunciar. Evidentemente está sobrepasada, siente que es el fin del mundo que Martín Baclini la haya dejado. Hasta mañana le guardamos la silla, después no sé...”.

El año pasado Cinthia terminó su relación con Martín Baclini y comenzó una debacle en su vida. El empresario no solo la contenía afectuosamente sino que le pagaba la educación de sus tres hijas y le prestaba dinero para su día a día.

Este verano quiso vacacionar con sus hijas y alquiló una casa en Punta del Este. Al llegar a la ciudad uruguaya denunció que la había “estafado” porque la propiedad era muy distinta a la que le mostraron en fotos.

